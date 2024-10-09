قائد قوات “الدعم السريع” في السودان يتهم مصر بشن ضربات جوية على قواته- (فيديو)

القاهرة: اتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، مصر بشن ضربات جوية على قوات المجموعة شبه العسكرية، وذلك في مقطع فيديو مسجل اليوم الأربعاء.

كما اتهم حميدتي القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا تقريبا في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش الذي حقق تقدما في الآونة الأخيرة.

خطابي للشعب السوداني وأشاوس قواتنا الأبطال pic.twitter.com/3BXZRgx6ii — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) October 9, 2024

ونفت مصر بشدة “مزاعم” محمد حمدان دقلو (حميدتي) بشأن مشاركة الطيران الحربي المصري في المعارك المندلعة في السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أن “هذه الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع”.

وأضاف البيان: “وإذ تنفي جمهورية مصر العربية تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع”.

واختتم البيان بتأكيد حرص القاهرة الدائم على أمن واستقرار ووحدة السودان، حكومة وشعبا، مشددا على أن “مصر ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في السودان لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة”.

وفي حين يُنظر إلى مصر على أنها قريبة من الجيش السوداني ورئيسه عبد الفتاح البرهان، فقد انضمت البلاد إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط في الصراع.

واستضافت القاهرة محادثات بين الفصائل السياسية المتنازعة في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف حميدتي في كلمته أن مصر استخدمت قنابل أمريكية في ضرباتها.

كما أشار إلى وجود من وصفهم بالمرتزقة المستقدمين من إقليم تيغراي وإريتريا وأذربيجان، إضافة إلى العديد من الأوكرانيين، مجددا الاتهامات بأن إيرانيين شاركوا في الحرب إلى جانب الجيش.

وأحرز الجيش في الآونة الأخيرة تقدما في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية سنار الجنوبية الشرقية، حيث قال حميدتي إن الغارات الجوية المصرية المزعومة ضد قواته دفعتهم إلى التراجع عن منطقة جبل موية الاستراتيجية.

وأجبرت الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 ما يقرب من 10 ملايين شخص على ترك منازلهم، وأدت إلى تفشي الجوع وانتشار المجاعة على نطاق واسع، كما شهدت موجات من العنف العرقي التي أُلقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع.

(وكالات)