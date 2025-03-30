قائد قوات الدعم السريع يقر بـ”مغادرة” قواته الخرطوم

القاهرة: اعترف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الأحد للمرة الأولى بأن قواته انسحبت من الخرطوم التي أعلن الجيش الخميس أنه استعاد السيطرة عليها بالكامل.

وقال دقلو في كلمة موجهة إلى قواته تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي “في الأيام السابقة حصل انسحاب لتموضع القوات في أم درمان” في قرار وافقت عليه “القيادة وإدارة العمليات (…) أنا أؤكد لكم أننا طلعنا من الخرطوم ولكن بإذن الله نعود للخرطوم”.

وأضاف أن “أي شخص يعتقد أن هناك تفاوض أو اتفاق مع هذه الحركة الشيطانية مخطئ”، في إشارة إلى الجيش الذي تخوض قوّات الدعم السريع حربا ضده منذ نيسان/ أبريل 2023.

وأضاف “ليس لدينا أي اتفاق أو نقاش معهم، فقط (لغة) البندقية”.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء “تحرير” العاصمة من قوّات الدعم السريع، قبل أن يعلن الخميس سيطرته الكاملة عليها.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزح أكثر من 12 مليونا، ما تسبّب في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ومساء السبت، تعهد البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم بأن قواته ستقاتل حتى النصر، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي حتى تضع قوات الدعم السريع أسلحتها.

كما استبعد إجراء أي مفاوضات مع الدعم السريع، معتبرا أن النصر لن يكتمل “إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان”.

(أ ف ب)