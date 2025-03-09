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قائد قوات سوريا الديمقراطية يطالب الشرع بمحاسبة “مرتكبي المجازر”

9 - مارس - 2025

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي

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القامشلي (سوريا): دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل.

وقال عبدي لرويترز في تعليقات مكتوبة إن على الشرع التدخل لوقف “المجازر”، مضيفا أن الفصائل “التي لا تزال تدعمها تركيا والمتشددون الإسلاميون” هي المسؤولة بشكل رئيسي.

وأحجمت وزارة الدفاع التركية عن التعليق على استفسار من رويترز. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الخارجية التركية.

(رويترز)

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