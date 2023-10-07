قائد “كتائب القسام” يعلن بدء “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ- (تسجيل صوتي)

لندن- “القدس العربي”: أعلن قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف، اليوم السبت، عن إطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

وقال الضيف في رسالة صوتية: “قررنا أن نضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية، والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو”.

وأضاف الضيف: “اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة”، موضحاً أن “طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد”. وتابع: “آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”، مشدداً على أن “كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها”، قبل أن يضيف أن “من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن”. وقال الضيف، مخاطباً “المقاومة الإسلامية في لبنان إيران واليمن والعراق وسوريا”: “هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين، ليفهم هذا المحتل الرعديد أنه قد انتهى الزمن الذي يعربد فيه، فيغتال العلماء والقادة. قد انتهى زمن نهب ثرواتكم. قد انتهى زمن القصف شبه اليومي في سوريا والعراق”.

(وكالات)