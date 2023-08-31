قائمة منتخب المغرب تخلو من اسم لامين يامال

إسطنبول: خلت قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي، الخميس، استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية، من اسم اللاعب لامين يامال موهبة فريق برشلونة.

واختار الركراكي 28 لاعبا لخوض مباراتي ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا، وبوركينا فاسو الودية يومي 4 و 12 سبتمبر/ أيلول القادم، وكان أبرز الغائبين عنها حكيم زياش، المنتقل حديثا لغالاطة سراي التركي، بالاضافة إلى يامال.

وقال الركراكي، الذي قاد منتخب “أسود الأطلس” لإنجاز تاريخي بإحراز المركز الرابع في كأس العالم بقطر 2022، في مؤتمر صحافي، إنه تواصل مع اللاعب لامين يامال وعرض عليه الانضمام للمنتخب المغربي نظرا لحمله الجنسيتين المغربية والإسبانية.

وتابع: “تحدثت معه كثيراً ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث، سننتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا، الجمعة”.

وأضاف: “يامال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن ويجب احترام أي قرار يتخذه”.

ولفت يامال (16 عاماً)، المولود في إسبانيا لأب مغربي، الأنظار بقوة في الفترة الأخيرة بموهبته التي أبهرت الجميع بمستواه مع برشلونة حتى أصبح عنصراً بارزاً بالفريق الأول ووصفه الكثيرون بأنه “خليفة” ميسي.

(الأناضول)