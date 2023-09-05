قادة آسيان يطالبون مجلس ميانمار العسكري بوقف الهجمات على المدنيين

جاكرتا: دان قادة بلدان جنوب شرق آسيا بشدّة العنف والهجمات ضد المدنيين في ميانمار خلال قمة عُقدت الثلاثاء، محمّلين المجلس العسكري الحاكم المسؤولية المباشرة عنها، فيما أكدت إندونيسيا، الدولة المضيفة للقمّة، عدم تحقّق أي تقدّم يذكر في اتفاق سلام تم التوصل إليه.

تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.

واجتمعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي يندد بها معارضوها على اعتبارها مجرّد هيئة للثرثرة لا تملك أي سلطة، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا سعيا للتوصل إلى موقف موحّد حيال الأزمة.

وأفاد القادة في بيان من 19 نقطة اطلعت عليه فرانس برس أنهم “يحضّون القوات المسلحة الميانمارية (البورمية) على وجه الخصوص وجميع الاطراف المعنية في ميانمار على خفض تصعيد العنف ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنازل والمنشآت العامة مثل المدارس والمستشفيات والأسواق”.

وأضافوا “ندين بشدّة تواصل أعمال العنف في ميانمار”.

اتّهمت مجموعات حقوقية المجلس العسكري بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل المتمرّدين والبنى التحتية المدنية.

وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول آسيان قبل عامين إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.

وفي مسودة بيان سابقة اطلعت عليها فرانس برس وصدرت عن إندونيسيا وتضمنت مداخلات من جميع الأعضاء تم التوصل إليها بعد اجتماعات مضنية عقدها وزراء الخارجية، بقي الجزء المخصص لميانمار فارغا، ما يؤشر على غياب التوافق داخل التكتل المكوّن من عشر دول حيال طريقة التعامل مع المجلس العسكري الذي مُنع من حضور اجتماعات آسيان عالية المستوى.

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الوحدة والتعاون “من أجل السلام والازدهار” في المنطقة، لكن وزيرة خارجيته ريتنو مارسودي أكدت بأن عملية السلام التي تم الاتفاق مع المجلس العسكري عليها لإنهاء العنف ما زالت عالقة.

وقالت “الخلاصة هي أنه لا يوجد أي تقدّم يذكر في تطبيق التوافق المكوّن من خمس نقاط”.

كما أكدت بأن الفيليبين سترأس آسيان بدلا من ميانمار عام 2026، بعدما أفاد الرئيس الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور بأن مانيلا مستعدة لتولي الدور مكان قادة المجلس العسكري في وقت سابق الثلاثاء.

وأكد الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون بأنه سيتم استبدال بورما على رأس آسيان. وقال لفرانس برس “ستتخلى ميانمار عن رئاسة آسيان في 2026″، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

“الدبلوماسية الهادئة”

سبق لميانمار أن انسحبت من رئاسة آسيان عام 2006 لتجنيب التكتل مقاطعة محتملة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى. وتولّت الفيليبين الرئاسة مكانها حينذاك.

ترأسّت ميانمار الرابطة عام 2014 في عهد ثين سين الذي كان أول رئيس مدني للبلاد منذ أكثر من 50 عاما.

ولفت دبلوماسي آخر من المنطقة إلى أن بعض أعضاء آسيان يضغطون من أجل دعوة قادة المجلس العسكري مجددا إلى الاجتماعات.

عقدت تايلاند لقاءات منفصلة مع كل من قادة المجلس العسكري وسو تشي في الشهور الأخيرة، لتتعمّق الانقسامات داخل التكتل.

ويخشى البعض ضمن التكتل من أن نهج بانكوك المختلف قوّض “الدبلوماسية الهادئة” التي تتبعها إندونيسيا كرئيسة لآسيان.

وبينما مضت القمة في غياب أي تمثيل سياسي لميانمار ، أفادت أحزاب سياسية مدعومة من الجيش في البلاد فرانس برس بأن المجلس العسكري سينظّم انتخابات على الأرجح عام 2025.

إلا أن الولايات المتحدة شددت على أن أي انتخابات تجري تحت حكم المجلس العسكري ستكون “صورية”.

– جدل بشأن الخريطة –

وستتصدّر تحرّكات بكين في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب به بالكامل تقريبا جدول أعمال القمة أيضا، بحسب مسودة البيان السابقة.

نشرت الصين خريطة رسمية جديدة الأسبوع الماضي تؤكد عبرها سيادتها على بحر الصين الجنوبي بمعظمه، ما عمّق الخلاف بين بكين وبلدان جنوب شرق آسيا بشأن الممر المائي.

أثارت الخريطة تنديدات حادة من بلدان المنطقة بما فيها ماليزيا وفيتنام والفيليبين.

ويتوقع بحسب مسودة البيان بأن يعرب القادة عن قلقهم حيال “مزاعم السيادة على الأراضي والأنشطة والحوادث الخطيرة” في الممر المائي.

وأفاد مصدر دبلوماسي آخر من جنوب شرق آسيا بأن القادة سيتطلعون إلى “الهدف الطموح” المتمثّل باختتام المحادثات مع الصين بشأن قواعد سلوك في بحر الصين الجنوبي بحلول 2026.

وفي وقت لاحق خلال الأسبوع، ستستضيف إندونيسيا قمة شرق آسيا التي ستشارك فيها 18 دولة بينها الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وروسيا.

وسيمثّل بكين وموسكو كل من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

هذا ووصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى جاكرتا في وقت متأخر للمشاركة في قمتي آسيان وشرق آسيا ممثلة للرئيس جو بايدن.

وهذه هي زيارتها الثالثة إلى منطقة جنوب شرق آسيا في أقل من ثلاث سنوات، وقد شدد البيت الأبيض على تركيزها على “تعزيز التحالفات والشراكات” في المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان للصحافيين الثلاثاء إنه “في القمتين، ستؤكد نائبة الرئيس على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

ومن المقرر أن تشارك هاريس أيضاً في لقاء طاولة مستديرة يحضره وزير الخارجية الروسي لافروف.

(أ ف ب)