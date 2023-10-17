قادة أحزاب المعارضة المصرية ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”: نظم رؤساء 12 من أحزاب المعارضة المصرية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على المجازر، التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني بدعم أمريكي في قطاع غزة.

وقال سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة لـ”القدس العربي”، إن رؤساء الأحزاب كانوا في اجتماع للحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، عندما جاء نبأ قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء.

وأضاف الطوخي أن رؤساء الأحزاب قرروا تعليق اجتماعهم، والتوجه إلى مقر السفارة الأمريكية ولكن قوات الأمن منعتهم عند الحواجز الخرسانية التي تحيط بمبنى السفارة.

وردد قيادات الأحزاب هتافات تؤكد دعم الشعب المصري لفلسطين والتنديد بالموقف الأمريكي المساند لجرائم الاحتلال.

ومن بين من شاركوا في الوقفة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور، وكريمة الحفناوي القيادية في الحزب الاشتراكي المصري، وخالد داود المتحدث باسم الحركة المدينة، وطلعت خليل القيادي في حزب المحافظين ومنسق لجنة الموازنة والدين العام في الحوار الوطني.