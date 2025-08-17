قادة أوروبيون مع زيلينسكي للقاء ترامب… والمحادثات تناولت «تخلّي أوكرانيا عن مساحات شاسعة»

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: سيرافق زعماء أوروبيون، من بينهم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الإثنين.

ويضغط ترامب منذ اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، في ألاسكا، على زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق يتضمن تخلي أوكرانيا عن مساحات شاسعة من أراضيها، إلى جانب ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية دون انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي.

وأكد ترامب، أمس الأحد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتحقيق “تقدم كبير بشأن روسيا”، دون تحديد ماهية هذا التقدم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن ترامب لديه ما يكفي من الأسباب للقاء زيلينسكي والقادة الأوروبيين اليوم، لكنه أضاف أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات.

وفي تصريحات لشبكة “سي.بي.أس”، أمس، قال روبيو إنه سيتعين على كل من أوكرانيا وروسيا تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة قد لا تتمكن من وضع سيناريو لإنهاء الحرب. أما ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى روسيا، فقال لشبكة “سي.أن.أن” إن الجانب الأمريكي حصل على “تنازل بأن الولايات المتحدة يمكنها تقديم حماية تشبه المادة الخامسة”. وعند الإلحاح عليه للحصول على تفاصيل، قال ويتكوف: “الولايات المتحدة مستعدة على الأرجح لتقديم ضمانات أمنية بموجب المادة الخامسة، ولكن ليس من حلف الأطلسي، وإنما مباشرة من الولايات المتحدة ودولٍ أوروبية أخرى”.

واستضاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً لحلفاء كييف، أمس الأحد، لدعم موقف زيلينسكي.

وقالت مصادر إن ترامب وبوتين ناقشا مقترحات بأن تتخلى موسكو عن جيوب صغيرة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، مقابل تنازل كييف عن مساحات شاسعة في أماكن أخرى.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى بروكسل: “من المهم أن تكون واشنطن إلى جانبنا”، مؤكداً أن خطوط المواجهة الحالية في الحرب يجب أن تكون أساساً لمحادثات السلام.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لا يريد السلام” مع أوكرانيا بل يريد منها “الاستسلام”، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع “تحالف الراغبين” الداعم لكييف.

وقال “هل أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام؟ إذا كنتم تريدون قناعتي الراسخة، فالجواب هو كلا. إنه يريد استسلام أوكرانيا، هذا ما اقترَحه”، مؤكدا أنه يريد “سلاما متينا ودائما، أي سلاما يحترم القانون الدولي… يحترم سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها” .

ورأى في المقابل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ماكرون، عشية مشاركته مع عدد من القادة الأوروبيين في اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، أن “رغبتنا هي تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين”، وسؤال الأمريكيين “إلى أي مدى” هم مستعدون للمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اتفاق السلام المحتمل.

وتشكل مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا نقطة محورية في النقاشات حول اتفاق سلام محتمل، لأنها تهدف إلى ردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مجددا.

وأبدى الرئيس الفرنسي حذره من اقتراح ترامب منح أوكرانيا حماية مشابهة لتلك التي تنص عليها معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من دون أن تصبح عضوا في الحلف. وقال “أعتقد أن الطرح النظري لا يكفي. المسألة هي الجوهر” .

وأكد ماكرون أنه “لا يمكن إجراء مناقشات بشأن الأراضي الأوكرانية من دون الأوكرانيين، كما لا يمكن إجراء مناقشات حول أمن الأوروبيين من دونهم”، مطالبا بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا.

وتابع “سنذهب غدا (إلى واشنطن) ليس فقط لمرافقة الرئيس الأوكراني، بل سنذهب إلى هناك للدفاع عن مصالح الأوروبيين” .