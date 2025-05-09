قادة أوروبيون يتعهدون بتشديد الضغط على روسيا قبيل توجههم إلى كييف للقاء زيلينسكي

باريس: يتوجّه زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا السبت إلى كييف في زيارة غير مسبوقة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولحضّ روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك.

وقبيل الزيارة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، روسيا إلى “الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما”، محذّرين من أنهم “سيشدّدون الضغط على آلة الحرب الروسية” إلى أن يتم ذلك.

(أ ف ب)