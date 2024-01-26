قادة إسرائيل: تهم شائنة ومعادية للسامية ومستمرون في الحرب حتى النصر

ندن ـ القدس العربي ـ ووكالات: تلقت إسرائيل قرار «محكمة العدل الدولية» أمس القاضي بقبول أساس دعوى جنوب أفريقيا ضدها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، والطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة أو التحريض المباشر عليها، بمواقف هي خليط حقيقيّ بين الارتياح والاستنكار والتحدي.

فالمحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، ما أثار ترحيبا من إسرائيل حيث تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمواصلة حربه المدمرة على قطاع غزة، لكنّ المرارة انعكست جلياً في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد قبول المحكمة أساس الدعوى التي وضعت دولتهم ونظامهم السياسي، للمرة الأولى في التاريخ، على كرسي الاتهام أمام العدالة الدولية، وبأبشع جريمة في نظر القانون الدولي، في العصر الحديث.

نتنياهو: الاتهامات مشينة

وتعليقا على قرارات المحكمة، قال نتنياهو إن إسرائيل تحترم القانون الدولي لكن اتهامات الإبادة الجماعية بشأن حربها في قطاع غزة « مشينة وغير معقولة».

وزعم نتنياهو في بيان أن «التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع».

وأضاف أن «تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل شنيعة – وإسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد «حماس» وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية. وحربنا هي ضد إرهابيي «حماس» وليست ضد المدنيين الفلسطينيين.»

وكان نتنياهو قد طلب من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار «محكمة العدل الدولية».

لكن هؤلاء الوزراء لم يلتزموا بذلك ، وسارعوا إلى مهاجمة المحكمة التابعة للأمم المتحدة.

غالانت: لسنا بحاجة لمحاضرة في الأخلاق

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المحكمة لقبولها النظر في دعوى جنوب إفريقيا.

وقال في تصريح مكتوب إن «إسرائيل لا تحتاج إلى إلقاء محاضرات عن الأخلاق حتى تتمكن من التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في غزة» وفق تعبيره.

وأضاف: «لقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى أبعد من ذلك عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة».

وتابع: «سيواصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لمنظمة حماس، وإعادة الرهائن (في غزة) إلى منازلهم».

و قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: «إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية باطلة وشائنة».

وأضافت: «إن إسرائيل، مثلها مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل وغير قابل للتصرف في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي الذي لا تزال تواجهه».

وزعمت أن ما وصفتها «بالمحاولة الدنيئة التي قامت بها جنوب إفريقيا لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي قد قوبلت بالرفض العادل».

وتابعت الوزارة: «ترحب إسرائيل بمطلب المحكمة الواضح الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة».

وأضافت: «ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدها وفقا للقانون لإبقاء المدنيين بعيدا عن الأذى، حتى عندما تستخدمهم حماس دروعا بشرية» على حد تعبيرها.

سموتريش: انقلو سكان غزة

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، فاتهم المحكمة بأنها «معادية للسامية» وزعم أن قرارها «يثبت ما كان معروفا مسبقا» بأن المحكمة «لا تسعى إلى العدالة».

وأضاف: «لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل» وتابع: «علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل».

وقال نائب أقصى اليمين في الكنيست زفي سوكوت (حزب الصهيونية الدينية) إن المحكمة هي «سلاح سياسي لمعاداة السامية المحدثة المجرمة» ووصفها بالسيرك المنافق، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

أما وزير المال بتسلئيل سموتريش فعبر عن غضبه من القرار في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «اكس» حيث قال إن «قضاة لاهاي القلقون بشان الوضع الذي يعشه الغزيّون ، مدعوون لدعوة بلدان العالم لفتح أبوابهم والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة».

الإعلام الإسرائيلي يبتهج.. ويحزن

وفور صدور قرار المحكمة، سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول بلسان واحد «لا دعوة لوقف إطلاق النار في غزة».

وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» في عنوانها الرئيسي: «إنجاز لإسرائيل في لاهاي: المحكمة العليا ترفض طلب جنوب إفريقيا الرئيسي بوقف الحرب».

وقالت صحيفة «جروزاليم بوست» العبرية: «محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، ولم تأمر بإنهاء الحرب في غزة».

أما صحيفة «هآرتس» فقالت «محكمة العدل الدولية تحكم أنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لتجنب أعمال الإبادة الجماعية والتحريض، ولم تأمر بوقف إطلاق النار».

بدوره، قال موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «لم تطالب محكمة لاهاي بوقف الأعمال العدائية في غزة، ولكنها أصدرت سلسلة من أوامر التحذير لإسرائيل».

وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم»: «إنجاز قانوني لإسرائيل: رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة».

وأضافت: «وتركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة عقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع. كما يجب على إسرائيل ألا تخفي الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة، وأن تقدم تقريرا خلال شهر».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه: «من وجهة نظرنا هذا نجاح كبير».

وأضاف: «رفضت المحكمة الطلب الرئيسي لجنوب إفريقيا بوقف القتال في غزة، ومن وجهة النظر هذه، يعد هذا نجاحا كبيرا».

وقالت الصحيفة «هناك ارتياح في إسرائيل للقرار الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية «.

«الفرق بين الصهاينة الحقيقيين والمسيحيين»

وعنون موقع معاريف الالكتروني ، موضوعه الرئيسي تعليقا على المحكمة بالتالي: انتصار الصهيونية.. مغامرة لاهاي أظهرت الفرق بين المسيحيين والصهاينة الحقيقيين» كتبه بن كاسبيت.

وقال عنوان موقع صحيفة «ذي تايمز اوف إسرائيل» أمس الجمعة إن قرار المحكمة يساهم في عزل إسرائيل.