قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بروكسل: دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية “فورية” في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وحث قادة من 27 دولة أوروبية إسرائيل في بيان مشترك على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

وقال البيان المشترك إن “المجلس الاوروبي يدعو الى هدنة انسانية فورية ينبغي أن تفضي الى وقف دائم لاطلاق النار، وتقديم المساعدة الانسانية”.

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني “يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك“.

ودعا القادة إلى “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى” غزة، وأعربوا عن “قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة“.

وقال شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة إكس “بيان قوي وموحد لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي الليلة!”.

وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.

