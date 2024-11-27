سياسة | دولي

قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله- (تدوينة)

27 - نوفمبر - 2024

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بروكسل: أعرب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة “إكس” الإعلان بـ”الأخبار المشجعة للغاية”، خصوصا بالنسبة للشعبين اللبناني والإسرائيلي المتأثرين بالقتال.

وقالت: “سيحظى لبنان بفرصة لزيادة الأمن الداخلي والاستقرار بفضل تقليص تأثير حزب الله”.

من جانبه، وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتفاق وقف إطلاق النار بـ”الراحة في الوضع المدمر في الشرق الأوسط”.

وأشاد بوريل في منشور على “إكس”، بجهود الوساطة التي بذلتها فرنسا والولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أنه “من الضروري الآن أن يصمد وقف إطلاق النار”.

وفي الوقت نفسه، حثّ بوريل، النخبة السياسية في لبنان على الوفاء بمسؤولياتها وانتخاب رئيس للبلاد، قائلا: “يحق للبنانيين استعادة سيادتهم الكاملة على شؤون بلادهم، دون تدخل خارجي”.

(د ب أ)

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