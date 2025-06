قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله- (تدوينة)

بروكسل: أعرب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة “إكس” الإعلان بـ”الأخبار المشجعة للغاية”، خصوصا بالنسبة للشعبين اللبناني والإسرائيلي المتأثرين بالقتال.

The announced cease-fire between Israel and Hezbollah is very encouraging news.

First and foremost for the Lebanese & Israeli people affected by the fighting.

Lebanon will have an opportunity to increase internal security and stability thanks to Hezbollah’s reduced influence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2024