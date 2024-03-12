قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون حث إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح

بروكسل: أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أن القادة سيطالبون “بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار” في غزة، كما سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح.
وجاء في المسودة أن “المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية”.
ويتطلب النص موافقة جميع القادة السبعة والعشرين ليتم اعتماده في القمة المقررة يومي 21 و22 مارس آذار.
(رويترز)
هه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀
هه الاتحاد الأوروبي ليس له وزن في نظر عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، فأمريكا هي من تقود الحرب ضد الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥
هه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو لن يصغوا إلى الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸✌️🇵🇸✌️
لسان حال أوروبا يقول للعصابات الصهيونية وجيشهم الجبان إستمروا في حرب الإبادة في غزة ولا تحرجونا أمام شعوبنا بتوسيعها إلى رفح!