سياسة | دولي | أوروبا

رئيس المجلس الأوروبي يعلن عن قمة أوروبية مخصصة لأوكرانيا في 6 آذار/مارس

23 - فبراير - 2025

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

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بروكسل:  أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الأحد أنه سيدعو إلى عقد قمة أوروبية مخصصة لأوكرانيا في السادس من آذار/مارس.

وقال في منشور على منصة إكس “نعيش لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا والأمن الأوروبي”.

وأضاف كوستا الذي يرأس المجلس الذي يضم قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء، “خلال مشاوراتي مع القادة الأوروبيين، لمست رغبة مشتركة في معالجة هذه التحديات على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

يحاول الأوروبيون صياغة استجابة مشتركة على اللقاءات الأمريكية الروسية بشأن ملف أوكرانيا والتي تم استبعادهم منها حتى الآن.

ويخشى الأوروبيون أن يتم التوصل إلى اتفاق على حساب كييف ومن دون أن يكون لهم رأي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جمع مؤخرا عددا من القادة الأوروبيين في باريس لمناقشة هذه المسألة.

وتعهد أنطونيو كوستا العمل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين و”جميع الدول الأعضاء” ليكونوا على استعداد “لاتخاذ القرارات” في السادس من آذار/مارس.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2025 الساعة 6:42 م

    ههه الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين إلى مزبلة عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 😎😁🚀

    رد

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