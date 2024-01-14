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قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

منذ ساعتين

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واشنطن: توصل قادة الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل آذار/مارس، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات السبت.

يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.

وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 آذار/مارس، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.

ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب “الإغلاق” الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.

أعلن الكونغرس الأمريكي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان إن الاتفاق “يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة”.

(ا ف ب)

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