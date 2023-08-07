قادة‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬يجتمعون‭ ‬لبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلتهم‭ ‬لانقلابيي‭ ‬النيجر

عواصم – رويترز: قال متحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن قادة المجموعة سيبحثون يوم الخميس الوضع في النيجر بعدما تجاهل المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة يوم 26 يوليو/ تموز، المهلة المحددة لإعادة الرئيس المعزول أو مواجهة تهديد بتدخل عسكري.
وأمرت إيكواس المجلس العسكري في النيجر بالتنحي بحلول يوم الأحد، لكن قادة الانقلاب أغلقوا المجال الجوي للنيجر وتعهدوا بالدفاع عن البلاد. وسبق أن أرسلت إيكواس قوات عسكرية إلى دول أعضاء تعرضت لاضطرابات.
وقال أحد ممثلي المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الوطني: “القوات المسلحة في النيجر وجميع قوات الدفاع والأمن، مدعومة بتأييد شعبنا الذي لا يتزعزع، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا”.
وقال إيموس لونغو، المتحدث باسم إيكواس، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة طارئة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة انقلاب النيجر. ويقع مقر إيكواس في أبوجا.
واتفق مسؤولو دفاع من إيكواس على خطة لعمل عسكري محتمل، إذا لم يتم الإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه، على الرغم من إشارتهم إلى أن توقيت العمليات العسكرية ومكان تنفيذها يتحدد بقرارات من رؤساء الدول. لكن تعهد المجلسين العسكريين الحاكمين في مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر فرّق وحدة صف إيكواس.
وقال جيش مالي، أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي إن البلدين يرسلان وفودا إلى نيامي لإبداء الدعم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نُشرت أمس، إن على إيكواس تمديد مهلة إعادة بازوم إلى منصبه. وتابع لصحيفة لاستامبا: “السبيل الوحيد هو الدبلوماسية”. ومضى قائلاً: “يتعين في الحقيقة إطلاق سراح (بازوم) لكن لا يمكننا فعل ذلك. الولايات المتحدة حذرة للغاية بهذا الشأن ولا يمكن تصور أنها ستبدأ تدخلا عسكريا في النيجر”.
وحذرت فرنسا رعاياها من السفر إلى النيجر، بينما قالت السفارة الصينية في نيامي إنه يتعين على رعاياها في النيجر المغادرة إلى دولة أخرى أو العودة إلى الصين إن لم يكن لديهم ما يدعو إلى البقاء.
وقالت لورانس بون وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا: “ثمة توافق استثنائي بطريقة ما بين الغرب وأفريقيا (…) للتنديد بما يحدث”. وأضافت لقناة (أل.سي.آي) التلفزيونية الفرنسية: “يحدوني الأمل في أن نتمكن من استعادة الديمقراطية والدستور من دون إراقة دماء وبطريقة سلمية”.