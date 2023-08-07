قادة‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬يجتمعون‭ ‬لبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلتهم‭ ‬لانقلابيي‭ ‬النيجر

‭ ‬عواصم‭ – ‬رويترز‭: ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا‭ (‬إيكواس‭) ‬إن‭ ‬قادة‭ ‬المجموعة‭ ‬سيبحثون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بعدما‭ ‬تجاهل‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري،‭ ‬الذي‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز،‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬لإعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬بتدخل‭ ‬عسكري‭.‬

وأمرت‭ ‬إيكواس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بالتنحي‭ ‬بحلول‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭ ‬أغلقوا‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للنيجر‭ ‬وتعهدوا‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أرسلت‭ ‬إيكواس‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬تعرضت‭ ‬لاضطرابات‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الوطني‭: “‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬وجميع‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن،‭ ‬مدعومة‭ ‬بتأييد‭ ‬شعبنا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع،‭ ‬مستعدة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬وحدة‭ ‬أراضينا‭”.‬

وقال‭ ‬إيموس‭ ‬لونغو،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬إيكواس،‭ ‬إن‭ ‬التكتل‭ ‬الإقليمي‭ ‬سيعقد‭ ‬قمة‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النيجيرية‭ ‬أبوجا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لمناقشة‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭. ‬ويقع‭ ‬مقر‭ ‬إيكواس‭ ‬في‭ ‬أبوجا‭.‬

واتفق‭ ‬مسؤولو‭ ‬دفاع‭ ‬من‭ ‬إيكواس‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لعمل‭ ‬عسكري‭ ‬محتمل،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بازوم‭ ‬وإعادته‭ ‬إلى‭ ‬منصبه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إشارتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ومكان‭ ‬تنفيذها‭ ‬يتحدد‭ ‬بقرارات‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭. ‬لكن‭ ‬تعهد‭ ‬المجلسين‭ ‬العسكريين‭ ‬الحاكمين‭ ‬في‭ ‬مالي‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬النيجر‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭ ‬فرّق‭ ‬وحدة‭ ‬صف‭ ‬إيكواس‭.‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬مالي،‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬البلدين‭ ‬يرسلان‭ ‬وفودا‭ ‬إلى‭ ‬نيامي‭ ‬لإبداء‭ ‬الدعم‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬تاياني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نُشرت‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬إيكواس‭ ‬تمديد‭ ‬مهلة‭ ‬إعادة‭ ‬بازوم‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭. ‬وتابع‭ ‬لصحيفة‭ ‬لاستامبا‭: “‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬الدبلوماسية‭”. ‬ومضى‭ ‬قائلاً‭: “‬يتعين‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ (‬بازوم‭) ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭. ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حذرة‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تصور‭ ‬أنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬تدخلا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬النيجر‭”.‬

وحذرت‭ ‬فرنسا‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬النيجر،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬السفارة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬رعاياها‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭.‬

وقالت‭ ‬لورانس‭ ‬بون‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المكلفة‭ ‬بشؤون‭ ‬أوروبا‭: “‬ثمة‭ ‬توافق‭ ‬استثنائي‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الغرب‭ ‬وأفريقيا‭ (…) ‬للتنديد‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭”. ‬وأضافت‭ ‬لقناة‭ (‬أل‭.‬سي‭.‬آي‭) ‬التلفزيونية‭ ‬الفرنسية‭: “‬يحدوني‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والدستور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إراقة‭ ‬دماء‭ ‬وبطريقة‭ ‬سلمية‭”.‬