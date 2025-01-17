سياسة | عربي | فلسطين

قادة فلسطينيون في الضفة الغربية يستعدون لاحتمال العودة إلى غزة

17 - يناير - 2025

تُظهِر هذه الصورة المأخوذة من الجانب الإسرائيلي للحدود مع القطاع مباني مدمرة شمال غزة. 16 يناير 2025. ا ف ب

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رام الله: يستعد قادة فلسطينيون يديرون الضفة الغربية المحتلة، في حال تكليفهم، لتولي إدارة الخدمات الحيوية وتشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة.

واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع كبار المسؤولين لمناقشة خطط إعادة دمج المؤسسات الحكومية في غزة، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى تنسيق زيادة المساعدات الإنسانية.

ولا يزال لا يوجد خطة بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب.

وقالت إسرائيل إنها ستعمل مع الفلسطينيين المحليين غير المنتمين إلى “حماس” أو السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

ولكن من غير الواضح إذا كان مثل هؤلاء الشركاء موجودين.

وهدّدت “حماس” أي شخص يتعاون مع القوات الإسرائيلية.

(أ ب)

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