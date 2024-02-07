قادة فلسطينيون لـ “القدس العربي”: الأولوية لوقف إطلاق النار الشامل

لندن ـ “القدس العربي”: لم يخرج ردّ حركة “حماس” على المقترح الذي حمله إليها الوسيط القطري بعد اجتماع باريس الشهر الماضي، عن الثوابت التي كانت قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية قد أعلنتها في نقاشها، أي تهدئة محتملة للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وفي مقدمة هذه الثوابت والعناوين ضمان آلية لوقف العدوان، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، فضلا عن إدخال المساعدات إلى القطاع وإعادة إعماره، وهو ما يؤكده قادة فلسطينيون تحدثت إليهم “القدس العربي” بعد ردّ الحركة.

وعكست فقرات الرّد هذه النقاط، عندما شدّدت الحركة على “الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية”.

كما حرصت حركة “حماس” على تضمين ردّها الذي أرسلته باسمها وباسم الفصائل الفلسطينية، نقاطاً مهمة أخرى، أبرزها حقها بتسمية 500 من الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على التهمة نفسها التي اعتقلوا عليها، وهي نقطة مهمة لم تكن الصفقات السابقة، وحتى السابقة على 7 تشرين الأول / أكتوبر كصفقة تبادل جلعاد شاليط قد نصت عليها، وسبق أن نبّه إلى هذه النقطة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الوزير في السلطة الفلسطينية قدورة فارس.

وأضافت الحركة كذلك ضامنين جددا لم يكونوا شاركوا في اجتماعات باريس، كروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

وحاز ردّ “حماس” على تأييد من القيادات والفصائل الفلسطينية، الذين أكد بعضهم لـ “القدس العربي” أن أولوية الأوليات تبقى وقف الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

الرجوب لـ “القدس العربي”: وقف النار

وفي هذا السياق، أكّد أمين سر اللجنة المركزية لحركة”فتح” الفريق جبريل الرجوب، أن الاتصالات مع حركة “حماس” قائمة على قاعدة المساحات المشتركة التي هي أوسع من التباينات، و”نهدف إلى البناء عليها صيغة تحقق وحدة الوطن والأرض والشعب”.

ورداً على سؤال عن وجود أي تنسيق مع الحركة سبق ردّها على مقترح التهدئة، قال الرجوب “شخصيا التقيت (بقادة في حماس) أكثر من مرة، قبل الحرب وأثناءها وبعدها، ولم يكن لدينا قرار بعدم التواصل”.

وشدّد الرجوب على أن وقف إطلاق النار هو “شأن فلسطيني عام، وشأن كلّ العرب والأحرار في العالم”، لافتا إلى أن موقف “حركة فتح” ثابت منذ اليوم الأول “بأن يكون وقف النار مقدمة لانسحاب إسرائيلي ولإعطاء أفق سياسي ووحدة وتشكيل حكومة وفاق وطني”.

ولفت النظر إلى أن “المشكلة الأساسية ليست عند “حماس” بل عند (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يستمر في حربه وعدوانه لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها منع إقامة دولة فلسطينية، وثانيها العمل على تهجير ما يستطيع من الفلسطينيين إن كان في غزّة أو الضفة، وثالثها أن يوجه رسالة إلى العالم بأنه قادر بواسطة القوة على فرض شروطه”.

ونوّه بما تضمنه ردّ “حماس” من بعض النقاط ولا سيما ضمان أن لا يعاد اعتقال المفرج عنهم، وتضمين الرّد مزيداً من الضمانات الدولية.

الشعبية: تنسيق مسبق مع “حماس”

وإذا كانت حركة “فتح” قد امتنعت عن التصريح الواضح بتنسيق مسبق أو تشاور بخصوص ردّ “حماس” الذي يشمل أيضاً “الفصائل الفلسطينية”، فإن بعض هذه الفصائل كان قد عقد اجتماعا في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر في العاصمة اللبنانية بيروت حضره نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري قبل اغتياله بأقل من أسبوع، وعكست فيه موقفها من أي صفقة مقبلة، خصوصاً في ظل التحفظ على ورقة أولية تقدمت بها مصر، قبل تعديلها.

ومن هذه الفصائل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة “فتح”.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الشعبية” مروان عبد العال لـ “القدس العربي”، إن الجبهة كانت “على اطلاع على الرد”، وإن تشاورا أجرته “حماس” مع فصائل أخرى كـ “حركة الجهاد الإسلامي” وربما غيرها، وإن النقاش تركّز حول ضرورة توفير ضمانات بوقف الحرب.

وأكد أن “الجبهة الشعبية”، التي كانت قد أصدرت بيانا مشتركاً مع “حماس” بهذا الشأن أواخر الشهر الماضي، هي على تشاور كامل مع الحركة ومع فصائل أخرى منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر.

وقال إنه تم التوصل إلى أوراق مشتركة مع الحركة، فضلا عن “تعزيز الوحدة الميدانية” العسكرية في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن الورقة الحالية، وكذلك ورقة الفصائل الخمسة (المجتمعة في بيروت في كانون الأول / ديسمبر)، تشدد على نقطة واحدة وهي وقف العدوان، فضلا عن الانسحاب من قطاع غزة.

ونوّه عبد العال بتضمين الرّد حق الفصائل بتسمية 500 اسم من ذوي الأحكام العالية، وقال “لن نسمح أن يبقى قادة مثل أحمد سعدات ومروان وعبد الله البرغوثي وغيرهم”، في الاعتقال، لانّ “جزءا مما حصل في 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي هو السعي لإطلاق هؤلاء”.

“الديمقراطية”: تنسيق شبه يومي

ويتفق فتحي كليب، عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، التي شاركت أيضاً في اجتماع الفصائل الخمسة في بيروت، مع موقف “الشعبية”، فيقول لـ “القدس العربي” “إننا بكل تأكيد نحن وحركة “حماس” وكل فصائل المقاومة في تنسيق شبه يومي سواء على المستوى الميداني العسكري أو السياسي”.

ويؤكد أن “الجبهة الديمقراطية” كانت في صورة الرّد الذي أرسلته حركة “حماس”، “سواء في الاجتماع الذي عقد قبل استشهاد العاروري، أو بعده”. ويكشف في هذا الصدد أن نائب أمين عام الجبهة فهد سليمان قدّم رؤية الجبهة التي تتضمن وقف العدوان وتحرير الأسرى.

ويتوقّع كليب ألا توافق إسرائيل على ردّ “حماس” بشكله الحالي، ويقول إن “الأمور لم تنته والنقاشات ما زالت متواصلة”.

كما ينوّه بطلب إدخال ضامنين جدد نظرا إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل.

ويقول لـ”القدس العربي”: دعونا أكثر من مرة إلى أن تكون روسيا ضامنا لأي اتفاق، وكذلك الأخوة في حركة “حماس” كانت لديهم زيارة خاصة إلى روسيا”، وبالتالي “أن تكون روسيا وغيرها من الشركاء ضامنين فهذا يؤدي إلى توازن في الطرح”.

“تركيا شريك ضامن”

ومن الدول التي طلبت “حماس” إضافتها إلى ضامني الاتفاق، تركيا.

وفي هذا الصّدد يقول الباحث والإعلامي التركي محمد صديق يلدرم إن تركيا أعلنت منذ البداية دعمها للمقاومة الفلسطينية، وهي في الوقت نفسه لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقادرة على لعب دور مشابه للدور الذي لعبته في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويضيف يلدرم لـ “القدس العربي أن هذه الميزة تعزّزت بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر، مشيرا إلى أن تركيا لديها وزن في الإقليم، وترتبط بعلاقات جيدة ليس فقط مع “حماس” بل مع السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية على قدم المساواة، فضلا عن أنها تحتضن سفارة دولة فلسطين.

ويؤكّد أن دور تركيا هو السعي لتوحيد الموقف الفلسطيني وتوحيد الصف ودعم انتخابات شفافة.