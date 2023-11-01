قازاخستان تستقبل رئيس فرنسا في زيارة ترفضها موسكو

ماكرون مع رئيس قازاخستان اليوم- ا ف ب

أستانة: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قازاخستان، اليوم الأربعاء، في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى، وهي المنطقة التي تعتبر منذ فترة طويلة الفناء الخلفي لروسيا، وجذبت اهتماماً جديداً من الغرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وبرزت قازاخستان الغنية بالنفط بالفعل كمورد بديل للنفط الخام إلى الدول الأوروبية التي أوقفت الإمدادات الروسية، وحلقة وصل مهمة في طريق التجارة الجديد بين الصين وأوروبا الذي يتجاوز روسيا.

وفي اجتماع مع قاسم جومارت توكاييف رئيس قازاخستان، أثنى ماكرون على أستانة لرفضها الوقوف إلى جانب موسكو في أزمة أوكرانيا، وقال إن البلدين يعتزمان توقيع صفقات مهمة.

وقال: “سنتمكن من إحراز تقدم في أمور دولية مهمة وتسليط الضوء على التزامنا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها مثل وحدة الأراضي والسيادة الوطنية”

وعبّرت روسيا مراراً عن قلقها إزاء النشاط الدبلوماسي المتزايد للغرب في دول سوفيتية سابقة في وسط آسيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، إن الغرب يحاول إبعاد “جيران وأصدقاء وحلفاء” روسيا عنها.

ورفضت قازاخستان، وكذلك أوزبكستان، التي سيتوجه إليها ماكرون بعد ذلك، الاعتراف بضم روسيا لأراض أوكرانية، وتعهدتا بالالتزام بالعقوبات الغربية على موسكو، بينما وصفتا روسيا ودولاً غربية مثل فرنسا بالشركاء الإستراتيجيين.

وقالت حكومة قازاخستان إن الجانبين يعتزمان مناقشة التعاون في مجال الطاقة والتجارة والقضايا الإقليمية والعالمية.

وقال توكاييف لماكرون: “يمكننا أن نعتبر زيارتكم تاريخية وبالغة الأهمية”.

(رويترز)