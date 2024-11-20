قاسم: قدمنا ملاحظتنا على مقترح واشنطن والأمر متعلق بجدية نتنياهو- (فيديو)

بيروت: قال الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، الأربعاء، إن الحزب قدم ملاحظته على المقترح الأمريكي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى أن الأمر متعلق الآن بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة: “قدمنا ملاحظتنا على المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، والأمر الآن متوقف على الرد الإسرائيلي وجدية نتنياهو”.

وبشأن مضمون الملاحظة، أشار قاسم إلى أن الحزب قرر “عدم تبيان ماهية الملاحظة على المقترح الأمريكي للإعلام”، موضحا أن “العدو الإسرائيلي لن يأخذ بالاتفاق ما لم يأخذه في الميدان”.

"كنا نتوقع أن العملية على الحافة الأمامية تستمر لمدة 15 يوماً لكنها طالت أكثر من ذلك بسبب مقاومة #أولي_البأس" الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم #الميادين #الشيخ_نعيم_قاسم pic.twitter.com/HpZLmCqGAf — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 20, 2024

"كنا قد وافقنا سابقاً على طرح بايدن – ماكرون على قاعدة أنه يمكن إنهاء الحرب لكنهم اغتالوا أميننا العام السيد حسن #نصرالله، وصحيح أن الإصابات مؤلمة وموجعة تسقط دولاً وأحزاباً وجيوشاً لكن لدينا الكثير من الكوادر من أولي البأس الشديد" الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم… pic.twitter.com/YGwP7B50jS — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 20, 2024

(الأناضول)