قاضية تحكم بعدم جواز احتجاز طالبة مؤيدة للفلسطينيين ومقيمة دائمة بأمريكا

واشنطن: أصدرت قاضية حكما بأن مسؤولي الهجرة الاتحاديين لا يمكنهم احتجاز طالبة أمريكية من أصل كوري تدرس بجامعة كولومبيا، لديها إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة وشاركت في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، في الوقت الحالي بينما تقاوم الطالبة محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيلها.

تعيش يونسيو تشونغ (21 عاما) في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، ولكن تم إبلاغ فريقها القانوني هذا الشهر بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في سجلات المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الاثنين لمنع ترحيلها.

وتعهد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين واتهمهم بدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأمريكية ومعاداة السامية.

ويقول المتظاهرون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن الإدارة تخلط خطأ بين انتقادهم لإسرائيل ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس. وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بإجراءات الحكومة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن تشونغ انخرطت في سلوك مثير للقلق، بما في ذلك عندما ألقت الشرطة القبض عليها في وقت سابق خلال احتجاج في كلية بارنارد وصفته الوزارة بأنه “مؤيد لحماس”.

ولم تُعتقل تشونغ بعد. وزار مسؤولو الهجرة مسكنها عدة مرات بحثا عنها.

وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ناعومي ريس باكوالد أصدرت أمس الثلاثاء أمرا تقييديا مؤقتا ضد الحكومة يمنع احتجاز تشونغ.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونغ أن الإجراءات المتخذة ضدها تشكل جزءا من نمط أوسع من جهود الحكومة يستهدف الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والتي تنتقد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

ومحمود خليل، الذي شارك في احتجاجات جامعة كولومبيا واعتُقل هذا الشهر ويطعن على احتجازه، هو أيضا مقيم دائم بشكل قانوني في البلاد. واتهمه ترامب، دون تقديم أدلة، بدعم حماس وهو ما ينفيه خليل.

كما اعتقلت السلطات بدر خان سوري، وهو طالب هندي يدرس في جامعة جورج تاون، الأسبوع الماضي. وحظرت قاضية اتحادية ترحيله.

وطلب مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة من طالب بجامعة كورنيل يدعى مومودو تال تسليم نفسه، حسبما قال محاموه، مشيرين إلى إلغاء تأشيرته.

(رويترز)