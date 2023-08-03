قاضية تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق

بيروت: طلبت قاضية لبنانية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي السابق .

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الخميس، “استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.

وطبقاً للوكالة، “طلبت القاضية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف سلامة لأسباب عددتْها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك”.

وانتهت ولاية رياض سلامة يوم 31 تموز/ يوليو الماضي، وتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، السلطة التنفيذية في المصرف، بداية أول أمس الثلاثاء .

( د ب أ )