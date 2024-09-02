قاضية تونسية تطالب سعيّد بوضع حد لتجاوزات هيئة الانتخابات

تونس – “القدس العربي”: طالبت رفقة المباركي، رئيسة اتحاد القضاة الإداريين في تونس، اليوم الإثنين، الرئيس قيس سعيد بالتدخل لوضع حد لـ”تجاوزات” هيئة الانتخابات، وذلك “حفاظا على السلم الاجتماعي”، وفق تعبيرها.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، الإثنين، عن “القائمة النهائية” للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تضم الرئيس قيس سعيد فضلا عن منافسيه العياشي زمال زهير المغزاوي، رافضة – بذلك – تطبيق القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية قبل أيام والقاضية بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي.

وقالت المباركي لوكالة الأنباء التونسية إن “هيئة الانتخابات قامت بانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستوريّة لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية”.

وأوضحت أن “الفصل 24 من القرار 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أنّ الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.

وطالبت المباركي الرئيس قيس سعيد “بوصفه الحامي للدستور وللوطن” بـ”التدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الاجتماعي”.

وتزامن قرار هيئة الانتخابات مع قيام السلطات التونسية بإيقاف المرشح العياشي زمال والتحقيق معه بشبهة “تزوير تزكيات”، فيما لم يصدر القضاء حتى الآن مذكرة اعتقال بحقه.