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قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد عامين من تعليقه

16 - يناير - 2025

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بيروت: استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما افاد مصدر قضائي.

ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة “حزب الله” بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا العمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.

(أ ف ب)

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