قاضٍ أمريكي يبطل برنامج بايدن لحماية الأزواج المهاجرين من الترحيل

صورة أرشيفية تظهر مبنى المحكمة الفيدرالية في أوستن، تكساس، الولايات المتحدة، 16 يوليو 2018. رويترز

واشنطن: أبطل قاضٍ اتحادي سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي كانت ترمي إلى تسهيل مسار الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تزوّجوا من مواطنين أمريكيين.

وسمح البرنامج، الذي نال إشادة واسعة بوصفه أحد أكبر الخطوات الرئاسية لمساعدة الأسر المهاجرة خلال سنوات، لغير المسجلين من الأزواج وأبناء الأزواج بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء، دون الاضطرار لمغادرة البلاد أولاً.

ومنح الإعفاء المؤقت من الترحيل إحساسًا وجيزًا بالأمان لنحو 500 ألف مهاجر، يُقدّر أنهم يستفيدون من البرنامج، قبل أن يبطله قاضي المحكمة الجزئية في تكساس، جيه كامبل باركر، في أغسطس/آب الماضي، بعد أيام من تقديم المتقدمين أوراقهم.

وقضى باركر، أمس الخميس، بأن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها بتنفيذ البرنامج، ووسّعت التفسير القانوني لقانون الهجرة ذي الصلة.

ويمهد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات، الأسبوع الجاري، الساحة أمام حملة إجراءات صارمة على الأفراد غير المسجلين، حيث كان من ضمن تعهداته الانتخابية “ترحيل حاشد”.

كان القاضي باركر قد علّق مبادرة الهجرة، بعد أن قدّمت تكساس و15 ولاية أخرى، بقيادة المدّعين العامين الجمهوريين، طعنًا قانونيًا يتهم السلطة التنفيذية بتجاوز الكونغرس لمساعدة عائلات المهاجرين “لأغراض سياسية واضحة”.

(أ ب)