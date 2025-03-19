قاض اتحادي أمريكي: يجب النظر في قضية طالب جامعة كولومبيا في نيو جيرسي

نيويورك: حكم قاض اتحادي اليوم الأربعاء بأن الطالب الناشط بجامعة كولومبيا الذي احتجزته حكومة الولايات المتحدة على خلفية مشاركته في مظاهرات مؤيدة لفلسطين له الحق في الطعن على شرعية احتجازه، لكن يجب النظر في القضية في نيو جيرسي، وليس في نيويورك أو لويزيانا.

واحتجز عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، محمود خليل، وهو مقيم في الولايات المتحدة بصورة شرعية وليس له سجل جنائي، في الثامن من مارس/ آذار الجاري. وتم نقله إلى مركز احتجاز مهاجرين في نيو جيرسي، حيث أمضى ليلة. ثم تم نقله مجددا إلى نيويورك واقتياده إلى طائرة نقلته إلى مركز احتجاز مهاجرين في جينا بلويزيانا.

وكتب جيسي فورمان قاضي المحكمة الإقليمية: “إن هذه مزاعم ودفوع خطيرة، ولا شك أنها، تستدعي مراجعة مدققة من جانب محكمة، ويقضي المبدأ الدستوري الأساسي بأحقية جميع الأشخاص في الولايات المتحدة في الإجراءات القانونية الواجبة، وليس أقل من ذلك”.

وأضاف فورمان أن المراجعة يجب أن تتم في محكمة اتحادية في نيو جيرسي، وليس في نيويورك حيث قدم فريقه القانوني القضية في أول مرة، أو في لويزيانا، حيث يتم احتجازه حاليا، لأن نيو جيرسي هي الولاية التي تم احتجاز خليل بها عندما عرض محاموه القضية لأول مرة أمام المحكمة.

(أ ب)