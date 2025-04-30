سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قاضٍ أمريكي يقرر الإفراج عن الناشط الفلسطيني محسن مهداوي

منذ ساعة واحدة

الناشط محسن مهداوي يلقي كلمة خلال احتجاج بحرم جامعة كولومبيا 9 نوفمبر 2023 بمدينة نيويورك

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بيرلينغتون: أصدر قاض بولاية فيرمونت الأمريكية قرارا بالإفراج عن رجل فلسطيني قاد احتجاجات ضد الحرب في غزة أثناء دراسته في جامعة كولومبيا، وكان ألقي القبض عليه أثناء إجراء مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مدينة بيرلينغتون بفيرمونت، جوفري كروفورد، عقب جلسة استماع لمحسن مهداوي، وهو مقيم شرعي بصفة دائمة في الولايات المتحدة منذ 10 أعوام، كان موظفو إدارة الهجرة والجمارك ألقوا القبض عليه يوم 14 أبريل/ نيسان. وتم احتجازه في سجن “نورث وست ستيت” بسانت ألبانز.

وأصدر قاض في وقت لاحق قرارا يحظر على الحكومة نقله من الولاية، أو من البلاد.

وذكر محامو مهداوي أنه تم احتجازه بسبب حديثه الذي دافع فيه عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وقال محامو مهداوي في طلب قدموه لإبقائه في فيرمونت إنه يعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025.

وتتشابه ظروفه مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس آذار ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا تمهيدا لترحيله. ولا يزال خليل محتجزا.

(وكالات)

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