قاض أمريكي: الإقالات الجماعية للعمال الاتحاديين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية

سان فرانسيسكو: وجد قاض اتحادي أمريكي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن الإقالات الجماعية للموظفين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية، مانحا بعض الدعم المؤقت لتحالف من النقابات العمالية والمنظمات التي شرعت في مقاضاة الإدارة الأمريكية لوقف التقليص الكبير للقوى العاملة الاتحادية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأصدر القاضي الاتحادي ويليام ألسوب أمرا لمكتب إدارة الموظفين بإبلاغ بعض الوكالات الاتحادية أنه ليس لديه سلطة لإصدار أوامر بإقالة الموظفين تحت الاختبار، بما في ذلك وزارة الدفاع.

وقال ألسوب: “ليس لمكتب إدارة الموظفين أي سلطة على الإطلاق، بموجب أي قانون في تاريخ الكون، لتوظيف أو فصل أي موظف باستثناء موظفيه”.

(أ ب)