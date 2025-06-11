قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن ناشط فلسطيني احتجزته السلطات بزعم تهديده للسياسة الخارجية

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يقضي بعدم جواز استمرار احتجاز الناشط الطلابي الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، الذي يحمل البطاقة الخضراء على خلفية اتهامات مزعومة بأنه يهدّد السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقضى القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل صباح يوم الجمعة، ما لم تنجح الحكومة الفيدرالية في استئناف القرار أو تقديم مبرر قانوني جديد لاحتجازه، يتجاوز اعتبار وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يشكل خطرًا على سياسة البلاد الخارجية.

كما زعمت السلطات الفيدرالية أن خليل قد يواجه الترحيل بسبب تقديمه معلومات غير دقيقة في طلب الحصول على الإقامة الدائمة، وهو ما أشار إليه القاضي باعتباره مبررًا محتملًا للإبقاء عليه قيد الاحتجاز.

وقال القاضي في قراره: “من المؤكد أن هناك من سيجادل بأن المدعى عليه سيظل محتجزًا على أي حال، فوزارة الأمن الداخلي تسعى إلى ترحيله ليس فقط استنادًا إلى تقييم وزير الخارجية، بل أيضًا بسبب فشله المزعوم في تعبئة طلب الإقامة الدائمة بشكل دقيق.”

يُذكر أن خليل كان أول من تم اعتقاله ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الطلاب الأجانب، حيث اعتبر روبيو أن العديد من الناشطين المتضامنين مع فلسطين في الجامعات يشكلون تهديدًا للسياسة الخارجية للبلاد.

وقضى خليل أربعة أشهر في مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، غائبًا عن لحظة ولادة طفله الأول.

وقد تم مؤخرًا الإفراج عن عدد من الناشطين المتضامنين مع فلسطين في الجامعات في ظل سير إجراءاتهم القانونية في المحاكم، رغم اتهامات مماثلة، إلا أن قضية خليل كانت أكثر تعقيدًا بسبب الجدل الذي استمر لأشهر بشأن الجهة القضائية المخولة بالنظر فيها.

ويُنظر إلى القرار التمهيدي الذي أصدره القاضي للإفراج عن خليل وتعليق ترحيله كخطوة مهمة لصالح الناشطين، لكن القرار لن يصبح نهائيًا قبل صباح يوم الجمعة الساعة 9:30 بتوقيت شرق أمريكا.