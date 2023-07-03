قاض أمريكي يتعرض للعزل من “واجباته القضائية” بسبب تعليقات عنصرية وغير لائقة ضد العرب- (فيديو)

إلينوي- “القدس العربي”: عُزل قاضٍ أمريكي متهم بالإدلاء بملاحظات عنصرية و “العبث والتدخل مع الشهود” من واجباته القضائية في مقاطعة كوك بولاية إلينوي.

وقال المحامي ماثيو فاخوري في دعوى قضائية حديثة إن القاضي ويليام هوكس قد أدلى بتعليقات غير لائقة وعنصرية عن رجال أمريكيين عرب في اجتماع مع المدعين في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف فاخوري أن القاضي أتصل، ايضاً، بوكلاء النيابة ، الذين كانوا في الاجتماع، وهي خطوة وصفها فاخوري بأنها “تلاعب”.

يوم الخميس، ردت اللجنة التنفيذية لمحكمة دائرة مقاطعة كوك بأمر خاص يأذن بإجراء تحقيق من قبل مجلس التحقيق القضائي لنظام المحكمة و “تكليف القاضي هوكس بواجبات أو واجبات مقيدة بخلاف الواجبات القضائية”، وفقاً لشبكة “أيه بي سي نيوز”.

وقال كبير القضاة تيموثي إيفانز في بيان إن الأمر “صدر لتعزيز ثقة الجمهور في نزاهة القضاء”.

وتظهر السجلات أن هوكس متهم بملاحظات مختلفة، بما في ذلك التحدث “بشكل نمطي” عن الأشخاص المتهمين بالعنف المنزلي،ووفقاً لفاخوري، قال هوكس في اجتماع يناير/ كانون الثاني: “رجال الشرق الأوسط يتحكمون ويسيئون أيضًا”.

وأضاف “كنت سأطلق النار وأقتل رجالًا مثل هؤلاء من دول الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى خدمته العسكرية، كما جاء في الدعوى.

وطلب فاخوري قاضيًا جديدًا، بحجة أن هوكس لا يمكن أن يكون عادلاً وحياديًا، وأبعد هوكس نفسه من القضية.

وورد في ملف آخر أن هوكس اتصل بشكل غير لائق بالمدعين العامين الذين حضروا اجتماع يناير لمناقشة ذكرياتهم عن الأحداث، على الرغم من أن القانون يحظر على القضاة مناقشة القضية مع أحد الطرفين بينما يكون الطرف الآخر غائباً.

ووصف فاخوري تصرفات القاضي المزعومة بأنها “ليست غير مهنية وغير أخلاقية وغير قانونية فحسب، بل قد ترقى أيضًا إلى مستوى العبث والتدخل مع الشهود”.

وتابع: “محاولة التستر على السلوك المسيء والهجومي وغير الأخلاقي والعنصري الذي أظهره القاضي هوكس … دليل آخر على تحيزه الشخصي ضدي وضد موكلي”.