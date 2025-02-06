سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قاض أمريكي يجمد مؤقتا خطة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الاتحادية على الاستقالة

6 - فبراير - 2025

احتجاج خارج المكتب الأمريكي لإدارة شؤون الموظفين في واشنطن، 5 فبراير 2025

واشنطن: أصدر أحد القضاة الأمريكيين، اليوم الخميس، قرارا مؤقتا بتجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتقديم حوافز لموظفي الحكومة الاتحادية الأمريكية مقابل استقالتهم من الحكومة وتمديد الموعد النهائي لتقديم الاستقالة حتى الاثنين المقبل.

جاء قرار القاضي قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد لتقديم الاستقالات مساء اليوم.

ولم يكشف القاضي جورج أو تول عن رأيه في قانونية الخطة، في حين من المقرر أن يعقد جلسة استماع بشأنها الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين المقبل بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

كما وجه مسؤولو الإدارة الأمريكية بتمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستقالة إلى ما بعد جلسة الاستماع المقررة.

وأقام العديد من النقابات العمالية في الولايات المتحدة دعاوى قضائية لإلغاء خطة ترامب التي يروج لها الملياردير إيلون ماسك أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي الذي يحاول تقليص حجم الجهاز الإداري للحكومة الاتحادية.

