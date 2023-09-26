قاض أمريكي يحكم بأن ترامب ارتكب جريمة الاحتيال في بناء إمبراطورية عقارية

نيويورك- “القدس العربي”: أدان قاض في مدينة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدة اتهامات احتيال يوم الثلاثاء، وحكم بأن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس (ديمقراطية) أثبتت العناصر الأساسية في قضيتها المدنية المترامية الأطراف ضد ترامب وشركاته.

كما رفض حكم القاضي آرثر إنجورون المؤلف من 35 صفحة محاولة ترامب إسقاط القضية برمتها، مما سمح للعناصر المتبقية بالمضي قدماً في المحاكمة.

ويجرد الحكم، أيضًا، بعض التراخيص التجارية لترامب ويأمر بأن يواصل مراقب مستقل الإشراف على منظمة ترامب.

ومن المقرر أن تبدأ تلك المحاكمة أمام إنجورون يوم الإثنين، باستثناء محاولة ترامب المنفصلة في اللحظة الأخيرة للتأجيل، وفقاً لموقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

ورفع مكتب جيمس في سبتمبر الماضي دعوى قضائية ضد ترامب ومنظمة ترامب واثنين من أبنائه البالغين – إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور – بدعوى أكثر من عقد من الاحتيال.

ووافق إنجورون على طلب جيمس بالحكم على ترامب وجميع المتهمين الآخرين بالمسؤولية عن السبب الأول من أصل سبعة أسباب للدعوى المزعومة في الدعوى، والتي أعقبت تحقيقًا دام عدة سنوات.

وإلى جانب ترامب وإريك وجونيور، تمتد الاتهامات إلى المدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين ويسلبيرغ، والمراقب المالي السابق لمنظمة ترامب جيفري ماكوني والعديد من الكيانات التجارية المرتبطة بترامب.

ووافق إنجورون في الوقت نفسه على طلب جيمس بمعاقبة خمسة من محامي ترامب بسبب إثارة الحجج المرفوضة بالفعل في المحكمة، وأمرهم بدفع غرامة قدرها 7500 دولار لكل منهم.

وزعمت الدعوى القضائية أن شركة ترامب سعت إلى خفض الضرائب وتغطية تأمينية أفضل من خلال تضخيم وتقليص قيمة أصولها بشكل خاطئ.