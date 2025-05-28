قاض أمريكي يرجح عدم دستورية محاولة ترامب ترحيل الناشط محمود خليل

نيويورك: قال قاض أمريكي اليوم الأربعاء إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل طالب جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل غير دستورية على الأرجح.

وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي إنه سيصدر أمرا جديدا يتضمّن الخطوات التالية في وقت لاحق من اليوم. وخليل محتجز حاليا لدى سلطات الهجرة في لويزيانا.

وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس/ آذار الماضي بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء بموجب بند نادر الاستخدام من قانون الهجرة الأمريكي يمنح وزير خارجية البلاد سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد ضارا بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ويقول خليل وأنصاره إن اعتقاله ومحاولة ترحيله يمثلان انتهاكا لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكتب فاربيارز أنه لن يبتّ في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول. لكنه رجّح نجاح مسعى خليل في إثبات أن الحكم القانوني الذي استندت إليه إدارة ترامب غامض لدرجة أنه غير دستوري.

وكتب القاضي أنه ليس واردا أن يكون “شخص عادي” على علم بأن القانون “يمكن استخدامه ضده بناء على خطابه داخل الولايات المتحدة، مهما كانت المزاعم بأنه بغيض”.

ولم يردّ محامو خليل ومتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات للتعقيب.

وكان خليل أول طالب أجنبي معروف يُعتقل في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية إن إدارة ترامب احتجزت الطالب الذي يدرس السياسة العامة والبالغ من العمر 30 عاما بشكل غير قانوني على خلفية انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وخليل فلسطيني ولد ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا ودخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في 2022، وحصل على إقامة قانونية دائمة العام الماضي بعد زواجه من المواطنة الأمريكية نور عبد الله.

وأمر قضاة اتحاديون في الأسابيع القليلة الماضية بالإفراج عن الطالب الفلسطيني الآخر في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، والطالبة التركية في جامعة تافتس بماساتشوستس رميساء أوزتورك من مركز احتجاز للمهاجرين، وذلك في الوقت الذي يطعنان فيه على جهود الحكومة لترحيلهما.

(وكالات)