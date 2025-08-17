قاض أمريكي يرفض دعوى تتهم منظمات متضامنة مع فلسطين بالعمل كواجهة لحماس

واشنطن- “القدس العربي”: رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، عيّنه الرئيس دونالد ترامب عام 2019، دعوى قضائية كانت قد رُفعت ضد منظمات متضامنة مع فلسطين اتُّهمت بأنها تعمل كواجهة لتنظيم حماس.

القاضي روسي أليستون جونيور من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا، أصدر قراره يوم الجمعة الماضي، مؤكدًا أن المدّعين فشلوا في إثبات وجود علاقة مباشرة أو أدلة كافية تُظهر أن هذه المنظمات قدّمت “دعمًا مستمرًا ومنهجيًا وماديًا” لحماس أو فروعها.

وزعمت الدعوى التي رفعها سبعة أمريكيين واثنان من الإسرائيليين، أن منظمات متضامنة مع فلسطين مثل طلاب من أجل العدالة في فلسطين – على المستوى الوطني، ومؤسسة WESPAC، ومؤسسة الأمريكيين من أجل العدالة في فلسطين التعليمية، قدّمت دعمًا ماديًا لحماس أسهم بشكل مباشر في الإصابات التي لحقت بهم.

واستند المدّعون في دعواهم إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وقانون دعاوى الضرر للأجانب، معتبرين أن هذه المنظمات خالفت القوانين عبر تقديم الدعم لحماس.

لكن القاضي أليستون شدّد على أن الادعاءات كانت “عامة واستنتاجية” ولا تتصل بشكل مباشر بالأضرار التي لحقت بالمدّعين جراء هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف أن القضية لم تُظهر أن أي جزء من التخطيط أو التمويل أو التنفيذ للهجوم تم داخل الولايات المتحدة، أو أن المهاجمين كانوا من مواطنيها.

كما رفض القاضي مزاعم المدّعين بأن المنظمات المتضامنة مع فلسطين تعمل كـ”جهاز دعائي لحماس”، أو تقوم بتجنيد أفراد لنشر دعايتها، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “غامضة وغير مدعومة بأدلة”.

وبناءً على ذلك، قرر القاضي رفض القضية من دون prejudice، ما يتيح للمدّعين فرصة تعديل دعواهم وتقديمها مجددًا خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.