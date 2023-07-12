قاض أمريكي يقول إن المشتبه به المعتقل خارج منزل أوباما كان “يتلقى الأوامر”

مجموعة من الأسلحة النارية التي تم العثور عليها في سيارة تايلور تارانتو (وزارة العدل الأمريكية)

واشنطن- “القدس العربي”: سيحتجز تايلور تارانتو، المشتبه به الذي تم اعتقاله بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الشهر الماضي، في حجز الشرطة حتى محاكمته – لكن القاضي المشرف على قضيته أعرب عن تعاطفه مع وضعه.

وقال قاضي الصلح الأمريكي ضياء فاروقي إنه لا يعتقد أن تارانتو يمثل خطرًا في حالة السفر لكنه ذكر أنه يجب أن يأخذ في الاعتبار “خطورته” في ضوء حيازة المشتبه به لأسلحة نارية وتهديدات للمسؤولين المنتخبين.

سيبقى تارانتو، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق، رهن الاعتقال في واشنطن العاصمة.

وأضاف فاروقي أنه يعتقد أن تارانتو كان ببساطة “يتلقى الأوامر”.

وفي نفس اليوم الذي تم فيه اعتقاله في نهاية المطاف، أعاد تارانتو نشر رسالة من الرئيس السابق دونالد ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” تحتوي على عنوان أوباما المزعوم.

وقال فاروقي عن تارانتو: “أشعر بالإحباط لأنك هنا”. “إذا كان النظام عادلاً، فلن تكون هنا”.

وأضاف فاروقي لتارانتو أن نظام العدالة الجنائية “خذله” كمحارب قديم في الجيش الأمريكي.

وفي إشارة إلى منشورات تارانتو على مواقع التواصل الاجتماعي ، قال فاروقي إن “درجة الحرارة مرتفعة للغاية في المناقشات السياسية” و “ليس لديه سياق لخطابه”.

وأظهر ممثلو الادعاء في جلسة الأربعاء ارتباكًا بشأن القضية، وقالوا إن تارانتو كان بحوزته أسلحة ولكن ليس متفجرات ولم يكن من الناحية الفنية في الممتلكات التابعة لأوباما.