قاض أمريكي يمدد حظر ترحيل الناشط الفلسطيني محسن المهداوي

أنقرة: أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة، حكماً بتمديد أمر قضائي مؤقت يمنع ترحيل وإبعاد الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محسن المهداوي، والذي اعتقلته السلطات بسبب دعمه لقطاع غزة وفلسطين.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة “CBS News” الأربعاء، فقد أعلن القاضي قراره خلال جلسة استماع عُقدت في ولاية فيرمونت الأمريكية، حيث اعتُقل المهداوي أثناء وجوده في مكتب الهجرة لإتمام إجراءات حصوله على الجنسية الأمريكية.

من جهة أخرى، أكدت لونا دروبي، محامية المهداوي، أن السلطات “ليس لديها أي مبرر قانوني” لاعتقاله.

وأضافت أن اعتقال المهداوي “عار على الدستور الأمريكي”.

ويوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، أوقفت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك محسن المهداوي، بسبب مواقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويحمل المهداوي إقامة قانونية في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات، وتم اعتقاله أثناء وجوده في مكتب الهجرة بولاية فيرمونت لإنهاء المرحلة الأخيرة من إجراءات الجنسية.

(الأناضول)