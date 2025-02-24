قاض أمريكي ينظر في طلب أسوشيتد برس بتعليق قرار حظرها في البيت الأبيض

واشنطن: ينظر قاض اتحادي اليوم الاثنين في طلب أسوشيتد برس لاستعادة حق صحافييها في العمل بكامل أرجاء البيت الأبيض بعد أن منعتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب من التغطية المباشرة بسبب استمرار وكالة الأنباء في الإشارة لمسطح مائي تطل عليه المكسيك والولايات المتحدة باسم خليج المكسيك.

ومن المقرر أن يستمع القاضي تريفور ماكفادن، الذي عينه ترامب، إلى طلب أسوشيتد برس بالحصول على أمر قضائي مؤقت ضد القرار عند الساعة 2000 بتوقيت غرينتش من المحكمة الاتحادية في واشنطن.

وأقامت الوكالة دعوى قضائية ضد ثلاثة من كبار مساعدي ترامب يوم الجمعة قالت فيها إن قرار منع مراسليها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة ينتهك الدستور الأمريكي.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشوانج في بيان الدعوى القضائية بأنها “حيلة دعائية واضحة”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق أُرسل أمس الأحد.

ووقع ترامب الشهر الماضي قرارا تنفيذيا يوجه وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وقالت أسوشيتد برس في يناير كانون الثاني إنها ستواصل استخدام اسم خليج المكسيك في تقاريرها الإخبارية مع الإشارة إلى جهود ترامب لتغييره. وردا على ذلك حظر البيت الأبيض على مراسلي الوكالة رؤية أو سماع ترامب وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض في أثناء اتخاذهم إجراءات تستحق التغطية الإخبارية أو تعليقهم على الأحداث.

(رويترز)