قاض اتحادي يحكم على مسرب أسرار البنتاغون جاك تيكسيرا بالسجن 15 عاما

بوسطن: أصدر قاض اتحادي أمريكي اليوم الثلاثاء حكما على جاك تيكسيرا بالسجن 15 عاما، بعد أن اعترف بتسريبه وثائق عسكرية سرية للغاية تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

واعترف جاك تيكسيرا بذنبه في وقت سابق من هذا العام في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بالمعلومات بصورة متعمدة، ونقل معلومات دفاعية وطنية بموجب قانون التجسس، بعد اعتقاله في واحدة من أبرز قضايا الأمن القومي في السنوات الأخيرة.

ومثل تيكسيرا أمام المحكمة مرتديا الزي البرتقالي للسجن، ولم يظهر أي رد فعل واضح أثناء النطق بالحكم من قبل قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية إنديرا تالواني.

وأثارت التسريبات مخاوف بشأن قدرة أمريكا على حماية أسرارها الخاضعة لأكثر الإجراءات حماية، ما أجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحرك السريع لاحتواء التداعيات الدبلوماسية والعسكرية.

وتسببت هذه التسريبات في إحراج وزارة الدفاع الأمريكية، ما دفعها إلى تشديد ضوابط حماية المعلومات السرية، ومعاقبة الأعضاء الذين لم يتخذوا الإجراءات المطلوبة تجاه سلوك تيكسيرا المثير للشكوك.

(أ ب)