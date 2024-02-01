قاض اتحادي يرفض الدعوى التي رفعتها مجموعات طلابية متضامنة مع فلسطين ضد حاكم ولاية فلوريدا

فلوريدا- “القدس العربي”: رفض قاض اتحادي يوم الأربعاء دعوَيَيْن قضائيتين بشأن حرية التعبير رفعتهما مجموعات طلابية جامعية متضامنة مع فلسطين في فلوريدا ضد حاكم الولاية، رون ديسانتيس، وإدارته، التي أرسلت مذكرة تأمر الجامعات بإلغاء نشاط المجموعات الطلابية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

ورفض قاضي المقاطعة الأمريكية مارك ووكر طلب الطلاب بإصدار أمر قضائي أولي، وحكم بأن المذكرة – التي تم إرسالها من مستشار مجلس المحافظين في 9 نوفمبر – لم يتم تنفيذها وأن “السجل يوضح أنه لم يتم تنفيذ أي من المذكرتين- التعطيل و التحقيق الجنائي”.

وقال ووكر، أيضاً، إنّ المستشار أقر بأن المذكرة “وصفت بشكل غير صحيح” الفروع الطلابية المؤيدة لفلسطين على أنها تابعة لمنظمة الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين، و”وبالتالي، ليس من الواضح ما إذا كانت المذكرة تنطبق على المدعي.”

ودعا بريان هاوس، أحد كبار المحامين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، المستشار إلى إزالة المذكرة من موقعه الرسمي على الإنترنت إذا كان في الواقع لا ينوي تنفيذها.

وكتب هاوس في بيان: “تم إبلاغ المسؤولين في فلوريدا الآن بأنهم إذا حاولوا تنفيذ أمر التعطيل، فسنعود إلى المحكمة لدعم حقوق التعديل الأول للمشتكين”. “يجب على المستشار أن يعترف رسميًا بأن أمر التعطيل لن يتم تنفيذه عن طريق إزالته من موقعه الرسمي على الإنترنت”.