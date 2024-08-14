قاض بريطاني يطالب الادعاء باتهامات تحمل عقوبات أشد ضد مثيري الشغب

لندن: شجع قاض بريطاني ممثلي الادعاء على بحث توجيه اتهامات ضد الجناة الذين لعبوا أدوارا رئيسية في الاضطراب الذي شهدته أنحاء من المملكة المتحدة في أعمال الشغب تهما تستلزم عقوبة بالسجن تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وجاء تصريح القاضي جون ثاكراي، بمدينة هال بشرق إنكلترا، بعد الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق كونور وايتلي، الذي ركل شرطية وأسقطها أرضا خلال أعمال الشغب في مدينة يوركشير.

وأقر وايتلي 26/ عاما/ بجرمه فيما يتعلق بالفوضى العنيفة والاعتداء على أحد العاملين بالطوارئ بعدما اضطلع “بدور بارز” في “عنف الغوغاء العنصري المدفوع بالكراهية” الذي وقع في المدينة في الثالث من آب/ أغسطس.

وعلمت محكمة التاج في هال أن وايتلي كان في مقدمة مجموعة دخلت في مواجهة مع الشرطة التي كانت تحاول حماية فندق يعرف عنه إيواء طالبي اللجوء، وشوهد وهو يهاجم عناصر من الشرطة.

كما كان وايتلي ضمن مجموعة استهدفت ساحة لانتظار السيارات وأضرمت النار في سيارات وهددت طاقم العمال الذي اضطروا إلى حبس أنفسهم بالداخل.

(د ب أ)



