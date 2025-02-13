سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قاض فيدرالي رابع يوقف أمر ترامب بشأن تقييد حق منح الجنسية بالولادة

13 - فبراير - 2025

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بوسطن: أصدر قاض فيدرالي في بوسطن، اليوم الخميس، حكما بمنع تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي من شأنه إنهاء حق حصول أبناء الآباء، المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، على الجنسية عند ولادتهم في البلاد ، ليصبح القاضي الرابع الذي يفعل ذلك.

وجاء حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليو سوروكين بعد ثلاثة أيام من قيام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوزيف لابلانت في نيو هامبشاير بمنع تطبيق الأمر التنفيذي، وذلك بعد أحكام مماثلة صدرت في سياتل وميريلاند.

وقال القاضي سوروكين في حكم من 31 صفحة إن “الدستور يمنح حق الجنسية بالولادة على نطاق واسع، بما في ذلك الأشخاص ضمن الفئات المذكورة” في الأمر التنفيذي للرئيس”.

(أ ب)

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