قاض فيدرالي يرفض الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد تغيير الحكومة لتهمته القانونية

واشنطن- “القدس العربي”: أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي يوم الجمعة قرارًا ببقاء الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، رهن الاحتجاز لدى سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بعدما غيّرت الحكومة الفدرالية استراتيجيتها القانونية في قضيته.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تحتفظ بخليل، الحاصل على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، على خلفية ادعاءات بأنه أخفى بعض تفاصيل عمله السابق أثناء تقدّمه بطلب الإقامة الدائمة.

وجاء هذا التحول في الموقف بعد أن حكم القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء بعدم قانونية احتجاز خليل بناءً على قرار سابق من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي اعتبر خليل “تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية”.

لكن الحكومة عادت لتؤكد الجمعة أن “احتجاز خليل يستند الآن إلى سبب آخر للترحيل”، معتبرة أن هذا الأساس “قانوني”.

وكان القاضي فاربيارز قد أشار في قراره الأربعاء إلى أن الحكومة تستطيع الطعن في قراره أو أن تواصل احتجاز خليل لأسباب قانونية أخرى، ما مهّد لهذا التحول.

وأضاف القاضي حينها: “قد يُقال إن المدعى عليه كان سيُحتجز على أي حال، إذ إن وزارة الأمن الداخلي تسعى لترحيله ليس فقط بناءً على قرار وزير الخارجية، بل أيضًا بسبب ما يُزعم عن عدم دقته في تعبئة استمارة طلب الإقامة الدائمة”.

وكان من المفترض أن يُفرج عن خليل، بحلول الساعة 9:30 من صباح الجمعة، بناءً على القرار السابق. إلا أن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لتقديم حجتها الجديدة، ما دفع فريق الدفاع لتقديم طلب مستعجل للقاضي يأمر فيه بالإفراج الصريح عن موكلهم.

ومنح القاضي إدارة ترامب مهلة حتى الساعة 1:30 بعد الظهر للردّ.

وقالت المحامية آيمي غرير، من فريق الدفاع عن خليل “تم احتجاز محمود خليل انتقامًا من نشاطه المدافع عن حقوق الفلسطينيين. والآن، تلجأ الحكومة إلى أساليب مماطلة قاسية وشفافة لإبعاده عن زوجته وابنه حديث الولادة قبيل عيد الأب الأول له كأب. بدلًا من الاحتفال سويًا، ها هو يُحتجز في مركز ترحيل عقابًا له على نشاطه. هذا ظلم فادح وصادم ومشين”.

وكان خليل، الذي قاد مفاوضات الاعتصام الطلابي التضامني مع فلسطين في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، قد اعتُقل في 8 مارس/ آذار، ليكون أول ناشط يُستهدف ضمن حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب.

ومنذ ذلك الحين، أمضى ثلاثة أشهر في الاحتجاز، وغاب عن ولادة طفله الأول.

وكتب في مذكرات قُدّمت للمحكمة الأسبوع الماضي: “الأذى الأشد والأكثر إيلامًا الذي عانيته مرتبط بولادة ابني، دين. بدلًا من إمساك يد زوجتي في غرفة الولادة، كنت جاثيًا على أرضية مركز التوقيف، أهمس عبر خط هاتف متقطع وهي تتألم وحدها”.

وأضاف: “كنت أستمع لأنينها وأحاول مواساتها بينما ينام من حولي أكثر من 70 رجلًا”..