سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قاض في نيويورك يرفض طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم بقضية شراء الصمت

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن: رفض قاض في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الجمعة المقبل في قضية شراء الصمت، وذلك بينما يستأنف الحكم الصادر ضده.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، طلب ترامب من قاض في ولاية نيويورك إرجاء النطق بالحكم عليه يوم الجمعة في إدانته جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية نظير صمتها.

واستشهد محامو ترامب بالحصانة الرئاسية ومتطلبات تنصيبه المرتقب في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقالوا إن اعتزام القاضي خوان ميرشان عدم معاقبة ترامب “لا يحمل أهمية”.

وكتب المحامون “لا يمكن تجاهل انتهاكات حصانة الرئيس من أجل إصدار أحكام متسرعة قبل التنصيب”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: حماسٌ بين قادة المستوطنين بالضفة لترامب ودعم الضم.. وثقة بعدم قيام دولة فلسطينية
منذ 11 ساعة
بايدن يدعو إلى “عدم نسيان” اقتحام مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات
منذ 21 ساعة
زيلينسكي: ضمانات الأمن في أوكرانيا لن تنجح إلا إذا قدمتها أمريكا
منذ 24 ساعة
“نأمل أن تكون قد تعلمت الدرس”.. لماذا اختار ترامب منتقدته مورغان أورتاغوس نائبة لمبعوثه إلى الشرق الأوسط؟
5 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية