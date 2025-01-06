قاض في نيويورك يرفض طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم بقضية شراء الصمت

واشنطن: رفض قاض في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الجمعة المقبل في قضية شراء الصمت، وذلك بينما يستأنف الحكم الصادر ضده.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، طلب ترامب من قاض في ولاية نيويورك إرجاء النطق بالحكم عليه يوم الجمعة في إدانته جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية نظير صمتها.

واستشهد محامو ترامب بالحصانة الرئاسية ومتطلبات تنصيبه المرتقب في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقالوا إن اعتزام القاضي خوان ميرشان عدم معاقبة ترامب “لا يحمل أهمية”.

وكتب المحامون “لا يمكن تجاهل انتهاكات حصانة الرئيس من أجل إصدار أحكام متسرعة قبل التنصيب”.

(وكالات)