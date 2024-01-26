قاض في نيويورك يهدد بسجن محامية ترامب “العراقية” ألينا حبة لهذا السبب

نيويورك- “القدس العربي”: هدد القاضي الاتحادي للمقاطعة الأمريكية، لويس كابلان، الذي يشرف على محاكمة التشهير ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي رفعتها الكاتبة إي جين كارول، بإرسال محامية ترامب ألينا حبة إلى السجن بعد أن قاطعته خلال إجراءات يوم الجمعة.

وقال كابلان لحبة، وهي من أصول عراقية، خلال المرافعات الختامية “أنتِ على وشك قضاء بعض الوقت في السجن، اجلسي الآن”.

وجاءت هذه اللحظة بعد دقائق من بدء إجراءات يوم الجمعة، وحدثت قبل دخول هيئة المحلفين إلى القاعة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

كان الطرفان يتجادلان حول شريحة أراد فريق ترامب إظهارها كجزء من العرض التقديمي، مفادها أن كارول لم تثبت وجود صلة سببية بين إنكار ترامب لاعتدائه الجنسي على كاتبة العمود والأضرار العاطفية والأضرار التي تلحق بالسمعة والتي تقول إنها عانت منها.

وركزت الكثير من حجج حبة على ما وصفته بـ “فجوة مدتها خمس ساعات” بين وقت ظهور اتهام كارول في عام 2019 وعندما أصدر ترامب بيانه الأول الذي قضى فيه بالتشهير في القضية.

وتضمنت الشريحة مجموعة من التغريدات التي يُزعم أنها أُرسلت إلى كارول تهاجمها قبل صدور بيان ترامب، في محاولة لإظهار أن التهديدات اللاحقة التي تلقتها كاتبة العمود لا يمكن أن تُعزى إلى تعليقات الرئيس اللاحقة آنذاك.

ولم تظهر الشريحة بشكل واضح مضمون التغريدات، لكن كابلان لم يسمح بإظهارها لأن التغريدات لم يتم إدخالها ضمن الأدلة.

وواصلت حبة الحديث بعد أن رفض كابلان السماح لها بتقديم الشريحة، قائلة إنها تريد تسجيل حجتها، مما دفع القاضي إلى التهديد.

وتقاضي كارول ترامب بتهمة التشهير بسبب نفيه في عام 2019 أنه اعتدى عليها جنسيًا في التسعينيات. وفي العام الماضي، أُدين ترامب بتهمة الاعتداء الجنسي واضطر إلى منح كارول 5 ملايين دولار.

وهي الآن تسعى للحصول على تعويضات تزيد عن 24 مليون دولار بسبب نفي ترامب.

وخرج ترامب، الذي حرص على حضور المحاكمة على الرغم من عدم مطالبته بالحضور، من قاعة المحكمة بعد دقائق من يوم الجمعة، بعد أن بدأ محامي كارول ملاحظاته الختامية.

وبحسب ما ورد، شهدت المحاكمة، التي تم تأجيلها بعد أن شعر أحد المحلفين على الأقل بالمرض، بعض اللحظات النارية. وهدد كابلان بطرد ترامب من قاعة المحكمة الأسبوع الماضي لأنه “مثير للقلق”.

تشاجرت حبة والقاضي بانتظام، حيث قام القاضي بتوبيخ المحامية مرارًا، وكثيرًا ما كانت حبة تهز رأسها في الخلاف. وقد صور ترامب القاضي على أنه متحيز ضده.

أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيا.

وفي سياق متصل، وتوصلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات. وكان ترامب قد أدلى بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيسا ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتدى عليها جنسيا في التسعينيات.