قاض من تكساس يعلق إصلاحا حول الهجرة أصدره بايدن

هيوستن: أمر قاض في ولاية تكساس الاثنين بتعليق السياسات الرامية لتسهيل حصول أزواج رعايا امريكيين على وضع قانوني في الولايات المتحدة، موجها ضربة لأحد أهم إصلاحات إدارة جو بايدن المتعلقة بالهجرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي في بيان “هذا القرار خطأ. لا سبب لفصل أفراد هذه العائلات. يجب أن يكونوا قادرين على العيش معا وستواصل إدارتي معركتها من أجلهم”.

أوقف القاضي جاي كامبل باركر هذا الإجراء لمدة 14 يوما في إطار التدابير التي أطلقها المدعون العامون الجمهوريون في 16 ولاية أمريكية احتجاجا على سياسة إدارة بايدن هذه.

في حزيران/يونيو أعلن بايدن عن إجراء يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية لنحو نصف مليون مهاجر متزوجين من أمريكيين.

وترى الولايات التي رفعت الدعوى أن هذه السياسة تكلف الخدمات العامة ملايين الدولارات – بما في ذلك الصحة والتعليم والحفاظ على الأمن – التي يعتمد عليها المهاجرون.

وكتب القاضي باركر “المطالب كبيرة وتستحق دراسة أعمق مما تمكنت المحكمة القيام به حتى الآن”.

وتسعى إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات بشأن الهجرة، وهو ملف لا يتفق حوله الأمريكيون، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر التي تتنافس فيها نائبة الرئيس الديموقراطي كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.

(أ ف ب)