قاض يأمر إدارة ترامب بإعادة شخص من ماريلاند تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن في السلفادور

هاياتسفيل (ماريلاند): أمر قاض فيدرالي، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترتيب عودة شخص من ولاية ماريلاند إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور.

وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية قد طردت كيلمار أبريغو غارسيا الشهر الماضي، رغم حكم أصدره قاض للهجرة في عام 2019 وفر له حماية من الترحيل إلى بلده الأصلي السلفادور، حيث كان يواجه احتمال التعرض للاضطهاد من جانب عصابات محلية.

وجاء حكم القاضي بعد فترة وجيزة من مشاركة زوجة غارسيا عشرات المؤيدين في تنظيم مسيرة للحث على إعادة زوجها بشكل فوري.

ولم تتحدث جينيفر فاسكيز سورا، وهي مواطنة أمريكية، إلى زوجها منذ نقله جوا إلى مسقط رأسه السلفادور الشهر الماضي وسجنه.

وقالت خلال المسيرة في مركز مجتمعي في هياتسفيل بولاية ماريلاند: “إلى جميع الزوجات والأمهات والأطفال الذين يواجهون أيضا هذا الانفصال القاسي ، أقف معكم في رابطة الألم هذه”.

وأضافت: “إنها رحلة لا ينبغي لأحد أن يعاني منها أبدا، إنه كابوس لا نهاية له”.

وستنتقل حملة لم شمل الزوجين إلى قاعة محكمة في غرينبيلت بولاية ماريلاند، إحدى ضواحي واشنطن العاصمة.

ووصف البيت الأبيض غارسيا (29 عاما) بأنه عضو في عصابة إم إس 13، وأكد أن المحاكم الأمريكية لا تتمتع بالاختصاص القضائي في هذه المسألة لأن المواطن السلفادوري لم يعد موجودا في الولايات المتحدة.

ولكن محامو غارسيا ردوا على ذلك بأنه لا يوجد دليل على أنه كان عضوا في عصابة إم إس 13.

ويستند الادعاء إلى مزاعم مخبر سري في عام 2019 بأن غارسيا كان عضوا في فرع العصابة في نيويورك، التي لم يسبق له أبدا الإقامة بها.

(أ ب )