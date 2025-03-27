قاض يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل سيغنال عن خطط هجوم اليمن

واشنطن: أمر قاض أمريكي اليوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق سيغنال التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة كُشف عنها النقاب بعد ضم أحد الصحافيين إليها عن غير قصد.

وأمر قرار القاضي جيمس بوزبيرغ الوكالات الاتحادية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتس، بالحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر سيغنال من 11 وحتى 15 مارس/ آذار وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحافيي مجلة ذي أتلانتك المحادثة.

وقال محام من إدارة ترامب في وقت سابق إن الوكالات الاتحادية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.

(رويترز)