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قاض يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين بكاليفورنيا

منذ ساعة واحدة

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لوس أنجلوس: أمر قاض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدّعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأمريكيين، أحدهم تعرّض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.

وطلب المدّعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمّونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات، وحرمان المحتجزين من الحصول على محامي في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.

(أ ب)

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