قاض يمنع ترامب من توجيه انتقادات علنية بقضية ستورمي دانييلز

نيويورك: أصدر قاض في نيويورك يتولى النظر في قضية دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أموالا لشراء تكتّم ممثلة افلام إباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به، الثلاثاء قراراً يمنع فيه المدّعى عليه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة.

وأمر القاضي خوان ميرشان ترامب بعدم توجيه انتقادات علنية لأشخاص يحتمل أن يكونوا شهوداً أو مدّعين عامين أو أفراداً في هيئة المحكمة أو عائلاتهم أو محلّفين.

وتأتي الخطوة بعد ساعات قليلة على توجيه ترامب انتقادات لاذعة للقاضي وابنته في سلسلة منشورات على منصته “تروث سوشال”.

ووصف ترامب ميرشان بأنه “كاره حقيقي لترامب”، معتبرا أن اسم ترامب يسبب له حالة “اختلال خطيرة جدا”.

وتابع الملياردير الجمهوري المرشّح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 “هو يكرهني”، وأضاف “عليه أن يتنحى، لا يمكنه أن يوفر لي محاكمة عادلة”.

كذلك قال ترامب إن ابنة ميرشان هي “مسؤولة تنفيذية رفيعة” في شركة تابعة لنائب ديموقراطي ليبرالي.

وميرشان هو ثالث قاض مشرف على قضية تستهدف ترامب يصدر أمرا يمنعه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة.

وكان القاضي آرثر إنغورون الذي ينظر في قضية تضخيم ترامب أصوله المالية قد أصدر قراراً مماثلا.

وكذلك فعلت القاضية تانيا تشوتكان التي تنظر في قضية سعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020.

وفي قراره الصادر الثلاثاء أشار ميرشان إلى سوابق لترامب في ما يتعلّق بالإدلاء بتصريحات “تهديدية أو تحريضية أو مهينة”.

واعتبر أن سجلّ ترامب في ما يتعلّق بالإدلاء ببيانات خارج المحكمة “يشكل خطراً كافياً على إقامة العدل”.

وأشار إلى “عدم وجود سبل أخرى أقل تقييدا لمنع خطر كهذا”.

وندّد المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونغ بالأمر القضائي.

وقال في بيان إنّ الأمر الذي أصدره القاضي ميرشان “غير دستوري” لأنه يحرم المرشّح للسباق الرئاسي الأميركي من الخوض في صلب الخطاب السياسي.

وشدّد على أنه “من حق الناخبين الأميركيين أن يسمعوا الصوت غير الخاضع للرقابة للمرشح الذي يتصدّر السباق إلى أعلى منصب في البلاد”.

وتأتي خطوة ميرشان غداة تحديده 15 نيسان/أبريل موعداً لبدء محاكمة ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وترامب متّهم في القضية بتزوير سجلات تجارية للمدفوعات عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لضمان تكتّم نجمة الأفلام الإباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به بأموال سدّدها لها محاميه السابق مايكل كوهين.

ويواجه ترامب عشرات التهم المتّصلة بشبهة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية أخذها من البيت الأبيض.

(أ ف ب)