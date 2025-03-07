قاض يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين المقبل لسداد 2 مليار دولار من ديون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية

واشنطن: أمهل قاض أمريكي يوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الإثنين المقبل لسداد ملياري دولار من الديون المستحقة لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ما يعني إلغاء تجميد التمويل الذي فرضته الإدارة الأمريكية على جميع المساعدات الخارجية لمدة ستة أسابيع.

وأصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي حكما لصالح المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت دعوى قضائية بسبب تجميد التمويل، الأمر الذي أجبر المنظمات حول العالم على تقليص خدماتها وتسريح آلاف العمال.

وأصدر علي قراره بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا المنقسمة على نفسها محاولة إدارة ترامب تجميد التمويل الذي كان يتدفق عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأمرت المحكمة العليا علي بتوضيح ما يجب على الحكومة القيام به للامتثال لأمره السابق الذي يطالب بسرعة الإفراج عن الأموال للعمل الذي تم إنجازه بالفعل.

(أ ب)